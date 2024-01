Milan e Roma gli dicono addio: doppietta Bayern e Dragusin dimenticato

Il Bayern Monaco si muove per provare a chiudere un paio di affari. Mirino su calciatori accostati a Milan e Roma nelle scorse settimane

Maxi intreccio in difesa per un paio di big di Serie A e il Bayern Monaco, che si lecca le ferite dopo il mancato arrivo di Radu Dragusin. La telenovela legata al centrale rumeno si conclude con l’accordo trovato per un approdo al Tottenham.

Ieri c’è stato il rilancio del Bayern Monaco per il genoano, che però finirà altrove, con buona pace dei tedeschi e delle big di Serie A che lo volevano. I bavaresi non restano però con le mani in mano, e sono al lavoro per chiudere ben presto altri affari proprio nella zona arretrata del campo, sia al centro che in fascia. Doppio infatti potrebbe essere il prossimo colpo del Bayern Monaco, che in una volta sola andrebbe ad acquisire le prestazioni di due calciatori accostati nel recente passato anche alla Serie A.

Calciomercato Milan e Roma, irrompe il Bayern Monaco: da Mukiele a Dier

Si tratta nello specifico di Milan e Roma, che erano state accostate a profili come Nordi Mukiele ed Eric Dier, rispettivamente del PSG e del Tottenham.

I due difensori, un centrale (capace di giocare anche in mediana all’occorrenza) e un laterale, erano nel mirino delle due italiane che restano però a bocca asciutta. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport DE’ dopo il tentativo fallito per Dragusin, Eric Dier è ora uno dei favoriti del Bayern: accordo verbale raggiunto, e contratto fino al 2025+1. L’affare non è ancora concluso, ma lo stesso Florian Plettenberg di ‘Sky Sport DE’ ha evidenziato come Freund voglia chiudere entrambi gli affari.

Oltre a Dier per la retroguardia, anche Mukiele come jolly a destra: prestito con opzione di riscatto per il francese del Paris Saint Germain. Un doppio affare interessante per il Bayern che andrebbe rapidamente a puntellare il reparto con due uomini dal respiro internazionale, e che in Italia erano stati accostati a Roma e Milan.