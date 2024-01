Dragusin, il Bayern c’è ancora e rilancia: stasera la decisione definitiva | CM.IT

Le ultime di Calciomercato.it sul futuro del difensore in uscita dal Genoa, che stamattina ha raggiunto un accordo col Tottenham

Genoa e Tottenham hanno raggiunto un accordo per Dragusin, circa 25 milioni più bonus, ma gli ‘Spurs’ – come scritto oggi da Calciomercato.it – non hanno ancora quella col rumeno.

L’ex Juventus continua ad avere contatti col Bayern Monaco, un club lo affascina molto e che, come raccolto da CM.IT, ha rilanciato presentando una proposta al Genoa per il cartellino. Il club ligure, che sul tavolo ha anche una proposta del Napoli, entro oggi vuole porre fine alla telenovela, in un modo o nell’altro. Le prossime, quindi, saranno ore calde per il futuro di Dragusin, la cui preferenza va proprio al Bayern.

AGGIORNAMENTO 20.31 – Il Bayern monaco ha presentato, tramite l’intermediario Petralito, l’offerta ufficiale per Dragusin: proposta simile a quella del Tottenham (30 milioni, incluso bonus) ma con il pagamento in un’unica rata. Anche l’ingaggio è simile a quello prospettato dagli Spurs e i tedeschi hanno anche raggiunto l’intesa sui diritti di immagine. La palla passa ora al calciatore che dovrà decidere quale offerta accettare.