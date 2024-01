Intrigo Dragusin, scatto del Bayern: l’aspetto che favorisce i tedeschi | CM.IT

Radu Dragusin continua ad essere uno dei nomi caldi del calciomercato: Napoli e Milan devono far fronte allo scatto del Bayern Monaco

È sempre Radu Dragusin uno dei nomi più caldi del mercato invernale. Il centrale del Genoa è al centro di un vero e proprio intrigo con diverse squadre che si contendono le sue prestazioni già a partire da questa finestra di trattative.

Come vi abbiamo raccontato ieri, il Tottenham è davanti al Napoli nelle preferenze del calciatore e del suo entourage che vede nella Premier League un campionato in grado di lanciarlo in maniera definitiva a livello internazionale. Gli Spurs sono pronti a mettere sul piatto 25-26 milioni di euro più bonus per convincere il Genoa a lasciar partire il rumeno. Sempre ieri vi abbiamo anticipato dei contatti tra un club tedesco e i rossoblù per prendere informazioni proprio su Dragusin.

Calciomercato, su Dragusin resta anche il Milan

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, è il Bayern Monaco la società che sta piazzando uno scatto importante nella corsa al difensore. I bavaresi sono balzati in pole grazie ad un fattore che li avvantaggia nella trattativa con la società ligure: la possibilità di pagare in una sola rata la cifra richiesta dal Genoa e non rateizzare l’esborso economico, un aspetto molto gradito fronte rossoblù.

Sullo sfondo c’è da considerare anche il Milan che già era sulle tracce del calciatore e nelle ultime ore ha riattivato i contatti con il Genoa per capire la fattibilità dell’operazione. Situazione bollente quindi con il Bayern che prova lo scatto, il Tottenham che resta una pista calda e le due italiane (Napoli e Milan) che non hanno ancora alzato bandiera bianca e restano alla finestra.