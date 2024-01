Dragusin, il Tottenham si avvicina: la voglia di Premier si fa sentire | CM.IT

Ore importanti per il futuro di Dragusin: il desiderio di giocare in Premier League può sbloccare la situazione. Tottenham nuovamente in pole

Il Napoli ci ha provato. Ci sta provando. E tornerà a farlo. Radu Dragusin è un obiettivo fondamentale per la difesa. Perché i disastri visti anche contro il Torino certificano che il Napoli abbia un bisogno quasi disperato di un centrale che alzi il livello.

Nelle scorse ore vi abbiamo documentato i contatti che sembravano poter indirizzare la strada verso una possibile chiusura della trattativa. Il classico gioco delle oscillazioni quando su un giocatore ci sono diverse squadre. Calciomercato.it, compulsando chi sta seguendo la trattativa, trova un quadro chiaro. Perché il dipinto del futuro di Dragusin non è ancora completato. Ma, c’è un ‘ma’.

Il plus della Premier nella spinta di Dragusin al Tottenham

Proviamo a traslare le sillabe che arrivano dalle parti coinvolte. Il Tottenham è più vicino del Napoli? Pare proprio di sì.

Se il Tottenham dovesse saltare per qualche motivo, Napoli sarebbe un mero ripiego? No. C’è una sorta di bonus Premier League nella mente di Dragusin e di chi lo gestisce, la sensazione che quel campionato possa lanciarlo a livello internazionale definitivamente. Questo il motivo per il quale, tra Tottenham e Genoa ci sono quelle che a Londra definiscono ongoing negotiations, le negoziazioni vanno avanti. Con la sensazione che la Premier sia quell’ipotesi troppo affascinante per esser messa in stand by. Anche se non ci potrebbe esser da subito un posto da titolare in casa Spurs che, invece, Dragusin avrebbe trovato al Napoli. Confermate anche le cifre: gli inglesi mettono sul piatto 25-26 milioni con bonus, a fronte di una richiesta sui 30 milioni.