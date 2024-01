Dragusin-Napoli, ‘solito’ scoglio da superare: le ultime | CM.IT

Novità su Radu Dragusin, difensore del Genoa, corteggiato dal Tottenham e dal Napoli: gli azzurri pronti al sorpasso

Giornate intense per il futuro di Radu Dragusin. Il centrale del Genoa è uno dei nomi caldi del calciomercato di gennaio con l’interesse di diversi club, italiani e stranieri, e la disponibilità del club ligure a cederlo davanti ad un’offerta importante.

Calciomercato.it vi ha raccontato dell’interesse di Milan, Inter e Napoli, costrette però a fare i conti con la concorrenza agguerrita del Tottenham. Gli Spurs sembravano vicinissimi all’acquisto del calciatore rumeno, ma i partenopei stanno provando a sbaragliare la concorrenza.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, nella giornata di ieri è andato in scena un contatto tra l’entourage di Dragusin e il Napoli per provare a superare lo scoglio dei diritti di immagine. Dovesse arrivare la fumata bianca su questo aspetto, i campani balzerebbero in pole. Ad ogni modo, il Tottenham resta sempre pronto, ma occhio anche ad eventuali sorprese: non è da escludere, infatti, che altri club esteri possano inserirsi su Dragusin in queste ore.