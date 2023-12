Dragusin-Milan, il Genoa spara alto: anche Napoli ed Inter interessate | ESCLUSIVO

Oggetto del desiderio, Dragusin conteso anche in Premier League: dal Milan, finora, nessuna offerta dopo la richiesta del Genoa

Il mercato dei centrali difensivi è quello che maggiormente muoverà le prossime settimane degli operatori.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sono diversi i club italiani che si sono interessati a Radu Dragusin del Genoa. Oltre al Milan, ci sono infatti l’Atalanta, il Napoli e l’Inter sulle tracce del calciatore. Il Genoa ha dato una linea precisa ed inequivoca. Il Grifone infatti non scende sotto i 25 milioni per la cessione del difensore. Sul centrale rumeno di scuola Juventus si sono mosse anche alcune squadre di Premier League: su tutte Tottenham e Newcastle che hanno inviato osservatori in più circostanze. Le preferenze dell’entourage di Dragusin vanno proprio nella direzione del campionato inglese.

Milan-Dragusin, la richiesta frena i rossoneri

Ad oggi, però, non si registrano offerte concrete al club rossoblù. Ci sono stati solo sondaggi che si sono fermati alla richiesta portata avanti dal ds del Genoa, Marco Ottolini. Il Genoa vorrebbe trattenere il calciatore almeno fino al termine della stagione, ma di fronte ad un’offerta di 25 milioni è pronto a cedere.

C’è chi è pronto a giurare all’interno del club ligure che Dragusin può avere un percorso superiore anche a Romero. La crescita del classe 2002 in questa stagione è stata assolutamente esponenziale e Gilardino non se n’è mai privato, neppure per un minuto, come testimoniano le 17 presenze e i 90 minuti sempre in campo del calciatore.