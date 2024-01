Milan-Popovic, attesa infinita: le ultime sull’affare | CM.IT

Popovic vuole il Milan ed in attesa che tutto venga risolto per poter vestire la maglia rossonera. Il via libera, però, non è ancora arrivato

Non è ancora arrivato il via libera alle visite mediche per Matija Popovic. Il giovane attaccante serbo, sbarcato ieri a Milano, come documentato in esclusiva da Calciomercato.it, è in attesa di sottoporsi ai classici controlli prima di mettere nero su bianco con il Milan.

L’accordo con il calciatore è stato raggiunto da settimane, ma queste ore stanno servendo a trovare la quadra sulle commissioni dell’entourage del calciatore.

Milan-Popovic, le ultime su una trattativa infinita

La trattativa vede dunque il traguardo finale, ma stando a quanto appreso dalla redazione, dalle parti di Casa Milan continua ad esserci estrema cautela, tendente al pessimismo, per via di un esborso economico per gli agenti che non convince. Dal versante Popovic, invece, non ci sono dubbi sul fatto che tutto si risolverà presto.

L’arrivo a Milano del giocatore, in totale autonomia, che non è piaciuto molto al club rossonero, d’altronde, serviva proprio per chiudere l’affare, una volta per tutte. Le prossime ore non possono che essere quelle decisive, in un modo o nell’altro. La telenovela Popovic si appresta, dunque, a vivere il suo ultimo capitolo.