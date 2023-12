Popovic-Milan, ci siamo: a Milano dopo la Befana | CM.IT

Sarebbero stati superati definitivamente i tentennamenti dei rossoneri relativi all’utilizzo dell’ultimo slot extra-UE. Le ultime di Calciomercato.it

Popovic continua a volere il Milan e, a meno di colpi di scena, Milan sarà. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, il talento serbo sarà a Milano assieme al suo entourage dopo la Befana, in concomitanza col suo diciottesimo compleanno per completare le pratiche per il suo trasferimento in rossonero.

Il tentennamento del club di Cardinale, legato alla questione del passaporto extra-UE come raccontatovi qui su CM.IT, appare essere del tutto superato. Dovrebbe essere quindi il talento cresciuto nel Partizan – giusto oggi scade il suo accordo col club di Belgrado – ad occupare l’ultimo slot.

Nel mirino di altri top club, dal Barcellona al Manchester City, l’attaccante classe 2006 ha già firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino a giugno 2028.