Popovic anima il mercato del Milan: come stanno le cose | CM.IT

Le ultime sul futuro di Matija Popovic, l’attaccante serbo, promesso sposo del Milan, che il prossimo 8 gennaio compirà 18 anni

L’affare Popovic sta animando le ultime ore di calciomercato del Milan. Il giovane attaccante, che il prossimo 31 dicembre vedrà scadere il proprio contratto con il Partizan Belgrado, è certamente uno dei giovanissimi più apprezzati del panorama europeo.

Non c’è top team che non ha il suo nome segnato sul proprio taccuino. E’ un predestinato su cui chiunque avrebbe voglia di puntare. Lo ha fatto, con decisione, soprattutto il Milan, che ha convinto Popovic, il suo entourage e la famiglia. Come raccontato su Calciomercato.it, lo scorso 5 dicembre, il talento 17enne ha messo nero su bianco. E’ arrivata la fumata bianca, ora serve che il contratto venga depositato una volta svolte le visite mediche.

Milan: Popovic ha detto sì, club esteri alla finestra

Popovic e chi gli sta attorno non hanno alcun dubbio: è il Milan ciò che vogliono. Bisogna, dunque, sbrigare le ultime pratiche prima che tutto diventi ufficiale.

Ma in questi giorni è emerso il tentennamento da parte del club rossonero legato allo status da extra-UE del giocatore che andrebbe ad occupare l’ultimo slot. Pensieri in corso, che non hanno, però, cambiato le carte in tavola: si sta così lavorando per ultimare il tutto, consapevoli del fatto che i top team, sono lì alla finestra, pronti ad approfittarne. Popovic d’altronde continua ad essere particolarmente apprezzato in Premier League e in Liga, soprattutto da Manchester City e Barcellona.