Tentativo in extremis dell’Inter, ma Popovic va al Milan | CM.IT

Il talento serbo arriverà a costo zero e, come raccolto da Calciomercato.it, si legherà al club rossonero per quattro anni e mezzo

L’Inter ha provato in extremis a inserirsi. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il tentativo nerazzurro (con la Juventus sullo sfondo) è andato a vuoto: il talento serbo Matija Popovic ha scelto il Milan e sarà un calciatore rossonero a partire del prossimo mese di gennaio. Firmerà un contratto di quattro anni e mezzo.

In scadenza a fine dicembre col Partizan Belgrado, il classe 2006 era stato messo fuori rosa dal club serbo proprio perché non intenzionato a rinnovare il contratto. Lo volevano anche le big straniere, dal Barcellona al Real Madrid passando per il Borussia Dortmund, ma il grande corteggiamento rossonero – annesso al progetto di crescita prospettatogli – di questi mesi ha avuto la meglio.

Già lo scorso 9 novembre, dopo l’incontro in sede con gli agenti, qui su CM.IT parlavamo di grande fiducia da parte del Milan circa la chiusura dell’operazione.

Nonostante, appunto, una concorrenza agguerrita. Già in quel periodo tutta la dirigenza milanista, da Furlani a Moncada passando per il Ds D’Ottavio, avevano posto le basi per un’operazione che in ottica futura potrebbe rivelarsi molto importante. Popovic è un attaccante moderno, dal potenziale enorme. E se l’è aggiudicato il Milan.