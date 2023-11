Sprint Milan, incontro per Popovic | ESCLUSIVO

Accelerata dei rossoneri per il talento serbo in scadenza a fine dicembre col Partizan Belgrado. Per il classe 2006 concorrenza delle big straniere

Il Milan è deciso ad accaparrarsi uno dei migliori gioielli che offre adesso il panorama internazionale. Parliamo di Matija Popovic, grande promessa del calcio serbo in scadenza a fine dicembre con il Partizan Belgrado. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, nei giorni scorsi i rossoneri hanno avuto un incontro a Milano molto importante che è servito a dare un’accelerata all’operazione.

Autore di una valanga di gol nelle giovanili, ben 21 la scorsa stagione in 25 partite, Popovic è ambito anche da altri grandi club europei.

Dal Barcellona al Real Madrid, ma il Milan si è mosso e si sta muovendo bene, dunque ha chance di portarsi a casa il ragazzo – ora fuori rosa al Partizan perché non intende rinnovare – battendo una concorrenza di tale portata.

Diciotto anni il prossimo gennaio, il ragazzo nato in Germania (Altotting) è considerato un astro nascente del calcio serbo.

Trequartista e prima punta, da metà campo in avanti può ricoprire un po’ tutti i ruoli sfruttando, oltre alle doti tecniche, la sua stazza fisica. Il classe 2006 è infatti alto 193cm, non a caso in patria viene paragonato sia a Milinkovic-Savic che a Mitrovic, ora tutti e due in Arabia.

Milan, contatti anche per Ouedraogo: ma ora c’è anche la Juventus

Sempre in prospettiva futura, il Milan prosegue nei contatti per Assan Ouedraogo, box-to-box dello Schalke 04 attualmente in Bundesliga 2 e con una clausola da 12 milioni valida solo da giugno.

Anche lui classe 2006 e corteggiato pure dalle grandi d’Europa, vedi il Bayern, in aggiunta ad altre società italiane. A Inter e Napoli tocca aggiungere la Juventus, Cristiano Giuntoli è un estimatore del centrocampista tedesco e, stando a quanto appurato da CM.IT, il Football director bianconero si è già attivato per conoscere i dettagli dell’eventuale affare.