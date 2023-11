Milan-Popovic, nuovi contatti: ecco perché i rossoneri lo vogliono

Il Milan è pronto a mettere le mani sul talento serbo, Matija Popovic. Il giocatore sarà libero dal primo gennaio 2024

Un po’ Sergej Milinkovic-Savic, un po’ Aleksandar Mitrovic. Il nuovo talento del calcio serbo, Matija Popovic, può davvero ricoprire ogni ruolo dell’attacco e nella sua giovanissima carriera ha giocato sia da punta centrale che da trequartista, ma delle volte anche da esterno di destra.

E’ un vero jolly offensivo, che con la sua fisicità – è alto più di un metro e novanta (193 centimetri) – non avrebbe problemi ad abbassare il proprio raggio d’azione, giocando proprio come l’ex centrocampista della Lazio, ma sarebbe un peccato vista la sua vena realizzativa. E si sa, i numeri non mentono mai e nella sua ultima stagione giocata, indossando la maglia del Partizan Belgrado Under 17, ha messo a segno ben 20 gol e 5 assist. Il suo ultimo centro con il club serbo, però, risale allo scorso aprile e il motivo è presto detto.

Il Partizan, infatti, ha messo fuori rosa Popovic, una volta capita la sua volontà di non rinnovare. Il calciatore, dotato di un’ottima tecnica, così, da gennaio (avendo un contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre), sarà sicuramente nelle file di un grande club. E ci sono davvero ottime possibilità che questo grande club sia il Milan di Stefano Pioli.

Milan, i rossoneri in prima fila per Popovic

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro a Milano tra l’entourage dell’attaccante e la società rossonera, utile a dare un’accelerata importante all’operazione. I contatti sono così proseguiti successivamente, con il Diavolo che ha presentato il proprio progetto, mettendo sul piatto un contratto fino al 30 giugno 2028.

In questo momento, il Milan è dunque nettamente in vantaggio sul giovanissimo talento serbo, nato in Germania, ad Altotting, l’8 gennaio 2006, ma finché non ci saranno le firme non si può essere sicuri. La concorrenza d’altronde è di quelle importanti, con i migliori club europei sulle sue tracce, dal Barcellona all’Ajax, passando per il Real Madrid e i top team inglesi.

Per il Milan, sempre molto attento ai giovanissimi profili del calcio europeo e non solo, come dimostra il forte interessamento per Ouedraogo, non sarebbe la prima volta che pesca in Serbia. Era il 27 gennaio 2022 quando il Diavolo acquistava dalla Stella Rossa per 4 milioni di euro Marko Lazetic.

Un acquisto, quello dell’attaccante classe 2004, che fino a questo momento si è rivelato, però, un autentico flop. Dopo qualche sgambata in Primavera, non proprio esaltante, e una decina di minuti in Serie A, nel match contro la Cremonese, il giocatore è stato di fatto scaricato. Lo scorso febbraio si è così trasferito in prestito agli austriaci dell’Altach; ad agosto, invece, ha cercato gloria in Olanda, al Fortuna Sittard. Fino a questo momento, però, nessun segnale di risveglio.

La speranza, chiaramente, se l’affare dovesse andare in porto, è che con Popovic si viva decisamente un’altra storia.