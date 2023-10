Nuovo colpo per il Milan: conferme su Ouédraogo, così cambia il centrocampo

Il Milan punta all’acquisto di un nuovo centrocampista: occhi puntati sul talento tedesco. Ecco l’idea del Diavolo

Il centrocampo del Milan è stato certamente il reparto che è cambiato maggiormente rispetto alla passata stagione.

D’altronde il Diavolo ha iniziato il campionato senza quelli che erano stati i due pilastri dello scorso anno, vale a dire Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Il primo si è infortunato nel derby di andata di Champions League, contro l’Inter, e non rientrerà prima di dicembre. Il centrocampista italiano, invece, è stato ceduto in estate al Newcastle, finanziando, di fatto, la rivoluzione in mediana. Sono così arrivati Ruben Loftus-Cheek, Tiijani Reijnders e Yunus Musah, pedine che hanno fatto bene fin da subito.

Ma il Milan in estate ha pensato di acquistare anche un altro centrocampista, prima di decidere di puntare su Yacine Adli.

Il 2024, però, può essere l’anno in cui verrà fatto almeno un altro investimento per la mediana. Sul taccuino di Geoffrey Moncada ci sono tanti giovani calciatori: il dirigente del Diavolo guarda in Francia dove emerge l’opportunità del classe 1999, Youssouf Fofana, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo giugno, con il Monaco. Ma il nome delle ultime ore è quello di Assan Ouédraogo.

Milan, confermato l’interesse per Ouédraogo: il punto

L’interessamento per il centrocampista tedesco classe 2006 dello Schalke 04, emerso in Germania, è confermato, tanto che nelle prossime ore è atteso un confronto tra la dirigenza del Diavolo e l’entourage del calciatore.

Nonostante la giovanissima età, il 17enne, che diventerà maggiorenne solo il prossimo 9 maggio, ha già una valutazione importante da 20 milioni di euro, quella della clausola, e diverse squadre sono sulle sue tracce. Le big di Bundesliga stanno seguendo la sua crescita da tempo, ma è soprattutto il Lipsia a volerci provare.

Un affondo su Ouédraogo lascia intendere che qualcosa a centrocampo, in casa Milan, potrebbe cambiare. Attenzione soprattutto alla situazione legata a Rade Krunic, per il quale non c’è ancora accordo per il rinnovo e chissà che dalla Turchia non tornino a bussare alla porta del club rossonero.