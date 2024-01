Saluta l’Inter: volo già prenotato e scelta fatta | CM.IT

Fumata bianca per l’approdo di Agoume al Siviglia: il centrocampista francese volerà nelle prossime ore in Spagna

Lucien Agoume si è convinto e ha scelto il Siviglia come sua prossima destinazione.

Prima operazione in uscita per l’Inter in questa finestra del mercato di gennaio, dopo l’arrivo (ufficializzato oggi) di Buchanan a titolo definitivo dal Real Brugge. Agoume alla fine ha optato per la destinazione spagnola, non convinto del corteggiamento del Marsiglia che si era inserito con decisione negli ultimi giorni.

Entrambe le opzioni andavano bene all’Inter, come sottolineato dalla dirigenza nerazzurra all’entourage del giocatore nel summit andato in scena mercoledì pomeriggio nella sede di Viale della Liberazione. Agoume – come raccolto da Calciomercato.it – si trasferirà al Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 7 e gli 8 milioni di euro, con l’Inter che si è riservata l’opzione del controriscatto.

Il centrocampista francese classe 2002 già in giornata è atteso a Siviglia con un volo privato da Milano. Agoume, legato al club vicecampione d’Europa da un contratto fino al giugno 2025, nella stagione in corso era stato utilizzato con il contagocce da Simone Inzaghi collezionando appena 4 minuti tra campionato e coppe.