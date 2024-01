Inter, incontro e cessione immediata: duello per l’esubero | CM.IT

L’Inter si muove anche in uscita in attesa dello sbarco di Buchanan a Milano: valigie pronte per lasciare i nerazzurri nella finestra invernale del mercato

Ore decisive per il futuro di Lucien Agoume, sempre più vicino a lasciare l’Inter in questa sessione invernale del mercato.

Valigie pronte per il baby francese che è corteggiato in particolare dal Siviglia, mentre nelle ultime ore anche il Marsiglia è piombato con decisione sulle tracce del centrocampista classe 2002. L’agente Niang che detiene la procura di Agoume, insieme agli intermediari italiani del giocatore Damiani e Cecere, come raccolto da Calciomercato.it hanno incontrato nel pomeriggio la dirigenza dell’Inter nella sede di Viale della Liberazione per fare il punto della situazione e tracciare il percorso migliore per club e giocatore da qui al prossimo giugno.

Calciomercato Inter, stretta finale per Agoume: Siviglia o Marsiglia per il francese

Agoume a meno di ripensamenti saluterà così l’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 7-8 milioni di euro.

Il Marsiglia allenato da Gattuso (dove milita un altro interista, sempre a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di accesso in Champions League, come Correa) e il Siviglia sono due destinazioni gradite sia alla società vicecampione d’Europa che allo stesso Agoume, sondato negli ultimi giorni anche da altre squadre all’estero. A stretto giro di posta è attesa quindi la decisione finale del 21enne nato in Camerun, che nella stagione in corso è stato utilizzato con il contagocce da Simone Inzaghi collezionando appena 4 minuti nella trasferta contro la Salernitana tra campionato e coppe. Lo scorso anno in prestito al Troyes in Ligue 1 e sotto contratto con l’Inter fino al 2025, Agoume in estate ha rimandato al mittente la corte dell’Almeria in Spagna oltre a Frosinone e Lecce in Serie A.