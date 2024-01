Lascia subito l’Inter: valigie pronte per la Spagna | CM.IT

Non solo l’imminente arrivo di Buchanan: l’Inter si muove anche in uscita, trattativa calda per la cessione nel campionato spagnolo

L’Inter si appresta ad accogliere Buchanan, che nei prossimi giorni sbarcherà a Milano dopo aver limato gli ultimi dettagli con il Club Brugge e l’entourage del laterale canadese.

Un nuovo tassello sulla corsia destra era la priorità di Simone Inzaghi e della dirigenza di Viale della Liberazione dopo l’operazione di Cuadrado, che costringerà il colombiano ex Juventus a un lungo stop fino ad aprile. Difficilmente ci saranno altri colpi in entrata in questa finestra invernale ad Appiano Gentile, mentre in uscita resta calda la cessione di Lucien Agoume. Il giovane francese è stato utilizzato finora con il contagocce da Inzaghi: appena 4 minuti nella trasferta di campionato contro la Salernitana. Il classe 2002 cerca una sistemazione per giocare con maggiore frequenza e negli ultimi giorni il Siviglia sta spingendo per l’arrivo del centrocampista nato in Camerun. Contatti sempre più serrati in queste ore tra il club andaluso e l’Inter per arrivare alla fumata bianca per lo sbarco nella Liga di Agoume.

Calciomercato Inter, ore decisive per il trasferimento di Agoume al Siviglia

Il Siviglia ha dato l’addio a Fernando e Agoume è il principiale indiziato a sostituirlo nella mediana del tecnico Quique Sanchez Flores.

Gli spagnoli hanno intensificato il pressing e puntano a chiudere presto la trattativa con l’Inter, anche se per il momento non è arrivata la fumata bianca. Come raccolto da Calciomercato.it, la destinazione è gradita al 21enne centrocampista e le due società sono al lavoro per definire la formula e le cifre del trasferimento, che a meno di ripensamenti sarà in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Agoume è stato sondato anche da altri club all’estero e la scorsa estate fu nel mirino specialmente di Frosinone, Lecce e Almeria sempre in Spagna, prima di rifiutare tutte le destinazioni. Il centrocampista francese nella scorsa stagione ha militato a titolo temporaneo al Troyes in Ligue 1 ed è sotto contratto con l’Inter fino al giugno 2025.