Primo colpo del 2024 per l’Inter: ecco quando arriva Buchanan | CM.IT

Ai dettagli la trattativa con il Club Brugge per Tajon Buchanan: la prossima settimana l’esterno canadese è atteso a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto con l’Inter

Botti di Capodanno per l’Inter, nonostante l’amaro pareggio in casa del Genoa che riporta la Juventus a ridosso dei nerazzurri in classifica.

Per la lotta scudetto sembra ormai un affare a due e il club vicecampione d’Europa non vuole lasciare nulla di intentato nel duello contro la grande rivale. Se in campo c’è stata la delusione del Ferraris, sul mercato l’Inter è stata la grande protagonista delle ultime ore piazzando i rinnovi contrattuali di tre elementi cardine dello scacchiere di Simone Inzaghi: Dimarco, Mkhitaryan e Darmian. Mentre tra i volti nuovi presto si concretizzerà lo sbarco a Milano di Tajon Buchanan, sempre più vicino dal passare dal nerazzurro del Club Brugge agli stessi colori della squadra del presidente Zhang. Come raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza dell’Inter è ottimista nel riuscire a chiudere l’accordo con la società belga entro la prossima settimana.

Calciomercato Inter, fumata bianca per Buchanan: la prossima settimana a Milano per la firma

L’Inter aveva accelerato dopo Natale per Buchanan e adesso sta limando gli ultimi dettagli per la fumata bianca con il Club Brugge.

Le due società stanno concordando i termini della formula per il nazionale canadese: non più prestito oneroso con obbligo di riscatto (come spingeva all’inizio l’Inter), ma operazione che si concluderà a titolo definitivo. L’assegno da versare ai belgi sarà invece complessivamente di poco inferiore ai 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Marotta e Ausilio nei prossimi giorni definiranno l’affare, con Buchanan atteso prima della Befana in Italia per la classica trafila tra visite mediche e firma sul contratto. Già trovata l’intesa con l’entourage del 24enne laterale, che sottoscriverà un contratto per i prossimi quattro anni a circa 1,5 milioni di euro netti a stagione (senza usufruire ovviamente del Decreto crescita). Buchanan era la priorità della dirigenza e di Inzaghi per coprire il vuoto lasciato da Cuadrado nella casella di vice Dumfries, dopo l’operazione al tendine achilleo che costringerà il colombiano ex Juve a un lunghissimo stop almeno fino ad aprile.

🇨🇦 🔜 #Inter – Alle battute finali la trattativa con il Club Brugge per #Buchanan: la società nerazzurra ottimista nel riuscire a chiudere l’operazione entro la prossima settimana. Affare di poco inferiore ai 10 milioni tra parte fissa e bonus 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/Jj1lU3DzPB — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 31, 2023

Al momento dello sbarco a Linate del canadese classe ’99 si capirà se Inzaghi potrà convocarlo già sabato prossimo nella prima uscita del nuovo anno a San Siro contro il Verona o se l’esordio slitterà nella vicina trasferta del 13 gennaio con il Monza. Quello che è certo, ormai, è che Tajon Buchanan sarà il primo colpo del 2024 dell’Inter.