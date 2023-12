L’Inter chiude a 10 milioni: serve l’ultimo sì a Inzaghi | CM.IT

L’Inter ha deciso: arriverà un rinforzo nel mercato di gennaio per Inzaghi. Nerazzurri in pressing, la strategia di Marotta e Ausilio

C’è una priorità in casa Inter per il mercato di gennaio. Il lungo stop di Cuadrado ha aperto una voragine sulla corsia destra e non è ormai un mistero la volontà della dirigenza nerazzurra di regalare a Simone Inzaghi un nuovo tassello alle spalle di Dumfries.

Il nome cerchiato in rosso porta in Belgio: Tajon Buchanan. Il canadese è in pole nella lista di Ausilio e Marotta, che lo avevano già corteggiato l’estate scorsa prima dell’arrivo a parametro zero di Cuadrado ad Appiano Gentile. L’Inter – come raccolto da Calciomercato.it – sta pianificando l’assalto al classe ’99 che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025 con il Bruges. La dirigenza di Viale della Liberazione punterà al prestito con obbligo di riscatto, provando a strappare il sì della società belga per un investimento non superiore ai 10 milioni di euro. Fondamentale sarà ovviamente il via libera all’operazione del presidente Zhang. Ausilio si è fatto avanti con più decisione al momento rispetto alla Premier League, dove Buchanan vanta diversi estimatori.

Calciomercato Inter, manca solo l’ufficialità per i rinnovi di Mkhitaryan e Dimarco

Il piano B sulla corsia destra porta a delle piste low cost: Mazzocchi, Toljan, Zanoli e Meunier restano delle opzioni al vaglio dell’Inter. Il club nerazzurro invece non è convinto di anticipare l’arrivo a Milano di Tiago Djalo, a lungo fermo per l’infortunio ai legamenti del ginocchio e che faticherebbe a dare un contributo immediato alla causa.

Dal mercato invernale invece non arriverà un nuovo attaccante per Inzaghi. Arnautovic e Sanchez stanno faticando dietro la coppia delle meraviglie Thuram-Lautaro, ma conservano ugualmente la fiducia della società e del tecnico per il resto della stagione. Anche perché nella finestra di gennaio, in giro per l’Europa, è complicato individuare un profilo che abbia i requisiti da Inter. Intanto la dirigenza di Viale della Liberazione è pronta a formalizzare i primi rinnovi: imminenti infatti le firme sul prolungamento di Mkhitaryan (fino al 2025 con opzione a 3,5 milioni netti all’anno) e Dimarco (dal 2026 al 2028 con aumento a poco meno di 4 milioni di euro). A stretto giro di posta poi toccherà a Lautaro Martinez blindarsi a Milano con una ingaggio che andrà a sfiorare gli 8 milioni a stagione.

Per la prossima estate, infine, prende sempre più corpo l’ipotesi Zielisnki: l’Inter è sul pezzo e aumenta la fiducia nel riuscire a strappare alla concorrenza (anche della Juventus) il polacco in scadenza di contratto con il Napoli.