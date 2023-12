Scambio con Sensi e l’esubero dal Napoli: l’Inter riflette sul dopo Cuadrado | CM.IT

Le condizioni di Cuadrado preoccupano l’Inter, c’è una falla nello scacchiere di Simone Inzaghi: gli obiettivi sul mercato della dirigenza nerazzurra

Per un Pavard che scalpita per il rientro, c’è invece un Cuadrado ancora alle prese con l’infiammazione al tendine achilleo della gamba sinistra.

Simone Inzaghi già si era mostrato preoccupato nelle ultime settimane sul colombiano e il problema che sta frenando da settembre l’ex Juventus nella sua avventura all’Inter. Soltanto una presenza dall’inizio finora per Cuadrado nell’ultima gara di Champions League contro la Real Sociedad, poi soltanto qualche spezzone e diverse soste ai box per cercare di smaltire il guaio fisico. L’infiammazione però continua a tormentare l’esterno nerazzurro e non è da escludere un’operazione per risolvere una volta e per tutte la questione. Lo staff medico dell’Inter e Inzaghi valuteranno nelle prossime settimane le condizioni di Cuadrado e insieme al giocatore decideranno la via da intraprendere visto che al momento la terapia conservativa non sta funzionando.

Calciomercato Inter, Cuadrado verso l’operazione: Mazzocchi e Zanoli nella lista di Marotta

Un’eventuale operazione costringerebbe Cuadrado a restare lontano dai campi di gioco per diverso tempo, con Inzaghi che avrebbe un vuoto sulla corsia destra dietro il titolare Dumfries.

Il presidente Zhang non vorrebbe intervenire sul mercato per non appesantire ulteriormente le casse societarie, ma un rinforzo nel ruolo considerando i tanti impegni dell’Inter sarebbe necessario per l’allenatore piacentino. Per anticipare l’arrivo dal Lille di Tiago Djalo – e di conseguenza spostare Darmian come quinto di centrocampo – servono 5 milioni di euro, con Marotta e Ausilio che nelle intenzioni hanno pianificato l’arrivo del portoghese ex Milan a giugno a parametro zero. Al momento rimane fredda, anche per le schermaglie con l’agente, l’opzione Nandez dal Cagliari, mentre come raccolto da Calciomercato.it la dirigenza di Viale della Liberazione sta valutando il profilo di Mazzocchi, già la scorsa stagione nei radar dell’Inter. Il laterale della Salernitana vuole cambiare aria e provare una nuova avventura: costo del cartellino 3-4 milioni, con la carta Sensi eventualmente da mettere sul tavolo delle trattative. Occhi anche sulla situazione di Zanoli, con il classe 2000 che ha poco spazio nel Napoli e che piace anche in prospettiva ai vicecampioni d’Europa.

Tra le alternative rimane valida la pista Toljan (scambio di prestiti con Bisseck col Sassuolo), mentre dall’estero l’occasione propizia potrebbe arrivare da Meunier. Strada in salita invece per Buchanan, vista la concorrenza delle big inglesi che sta facendo lievitare il prezzo del nazionale canadese. Intanto Inzaghi ad Appiano Gentile studia le soluzioni interne: oltre allo spostamento di Frattesi (che convince poco), il mister nerazzurro ha provato Carlos Augusto a piede invertito sulla corsia destra. In attesa del rientro di Dumfries e di capire che ne sarà di Cuadrado, che a meno di clamorose sorprese darà l’addio a giugno all’Inter dopo una sola stagione.