Tegola Inter, deve operarsi: a Inzaghi serve un rinforzo

Proseguono i fastidi al tendine per l’esterno nerazzurro Cuadrado e cresce l’ipotesi intervento chirurgico, mentre l’Inter studia il da farsi sul potenziale sostituto

L’infermeria non ha certo sorriso fino a questo preciso momento della stagione all’Inter, soprattutto a seguito degli infortuni quasi simultanei di Benjamin Pavard e Marko Arnautovic a cui è seguito poi quello di Alessandro Bastoni.

Il tecnico Simone Inzaghi ha dovuto infatti rivisitare per qualche uscita ufficiale il reparto difensivo, schierando anche Carlos Augusto come braccetto sinistro lungo la linea a tre e chiedendo a Matteo Darmian di fare qualche straordinario in più con l’ausilio di Yann Bisseck.

Al di là dei recuperi succedutisi con Pavard in dirittura d’arrivo prima della sosta natalizia, chi invece lascia molti dubbi dietro di sé è Juan Cuadrado alle prese per diverse settimane con un perenne fastidio al tendine d’Achille. L’infiammazione, infatti, per quanto scemata nel tempo è tornata a farsi sentire ancora e continua a non dargli pace. Motivo per cui lo staff medico del club nerazzurro avrebbe ipotizzato ad una decisione più invasiva ma meglio risolutiva del problema afflittivo alla caviglia del calciatore colombiano.

Si ipotizza che quest’ultimo possa esser sottoposto prossimamente ad un intervento chirurgico, lasciando dunque Inzaghi sprovvisto di un altro calciatore a disposizione per gli impegni stagionali conseguenti la sosta.

Senza Cuadrado è nuovamente emergenza Inter,

Tagliar fuori Cuadrado dai discorsi di campionato per le settimane che seguirebbero l’intervento lascia dunque trasparire all’interno dei discorsi societari la necessità impellente di riguardare nuovamente le priorità di mercato.

Il solo Denzel Dumfries, infatti, non può essere chiamato a gestire l’intero reparto senza avere man forte anche dalla panchina a gara in corso. Con Darmian, come detto, spesso chiamato a svolgere mansioni straordinarie lontano dalla corsia destra di sua competenza. Per questo motivo la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta dovrà intervenire per limare tali criticità il prima possibile, con qualche mossa di ritocco in previsione della prossima finestra invernale di mercato.

Su questa scia di pensiero crescono le quotazioni per l’operazione di scambio prestiti con il Sassuolo per il profilo del tedesco Toljan, come raccolto in esclusiva da ‘calciomercato.it‘, al posto di Bisseck. In tal caso, ci sarebbe anche l’idea di poter considerare il diritto di riscatto a fine stagione nel caso in cui il terzino tedesco di origini statunitensi riuscisse a farsi valere alle dipendenze di Inzaghi.