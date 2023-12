Inter, si lavora allo scambio di prestiti in Serie A con Bisseck | ESCLUSIVO

Bisseck potrebbe essere protagonista del mercato dell’Inter a gennaio. Marotta lavora ad uno scambio in Serie A

Buona la prima (da titolare in Serie A) con l’Inter. Dopo i dodici minuti totali giocati nei finali di gara contro Monza, Torino e Napoli, sabato scorso Yann Bisseck è rimasto in campo per tutta la sfida vinta agevolmente contro l’Udinese.

Il 23enne difensore centrale tedesco prelevato la scorsa estate dai danesi dell’Aarhus sta entrando pian piano nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Complici gli infortuni di Bastoni – tornato proprio contro i friulani – e soprattutto di Pavard, Bisseck si è reso protagonista anche in Champions League nel primo tempo della sfida che ha portato l’aritmetica qualificazione agli ottavi di finale contro il Salisburgo e per tutti i 90 minuti della pazza partita di Lisbona contro il Benfica pareggiata 3-3 in rimonta. Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, però, l’Inter deve decidere se continuare a puntare sul difensore nativo di Colonia, oppure mandarlo a giocare in prestito per dargli un maggiore minutaggio. In questa ottica, attenzione ad un possibile scambio.

Calciomercato Inter, Bisseck richiesto dal Sassuolo nell’operazione Toljan

La coppia mercato nerazzurra formata da Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbe sfruttare le richieste che arrivano dai club di Serie A per Bisseck per mettere a segno un altro colpo in entrata.

L’infortunio di Dumfries e i continui acciacchi di Cuadrado, arrivato da svincolato la scorsa estate dalla Juventus, potrebbero infatti spingere l’Inter a cercare un altro esterno destro per dare l’assalto allo scudetto e provare a fare più strada possibile in Champions. In tale ottica, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, i nerazzurri stanno monitorando la situazione di Jeremy Toljan. Il terzino tedesco di origini statunitensi classe 1994 si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione in Serie A, con 6 assist vincenti già messi in cascina. L’Inter vorrebbe prenderlo a gennaio in prestito con diritto di riscatto che si potrebbe trasformare in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il Sassuolo, sempre stando a quanto appreso dalla nostra redazione, in cambio vorrebbe proprio Bisseck con la stessa formula. Staremo a vedere.