Inzaghi lancia l’allarme: “Cuadrado ha ancora dolore”. Messaggio a Marotta

Primo stop lontano da San Siro per l’Inter nel Derby d’Italia contro la Juventus: le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi

Il solito e letale Lautaro Martinez replica al sigillo iniziale di Vlahovic: Juventus e Inter si dividono la posta in palio nel big match scudetto dell’Allianz Stadium.

Alla fine la capolista si accontenta del punto nella tana della grande rivale, anche se Simone Inzaghi storce un po’ il naso in conferenza stampa al termine del Derby d’Italia: “C’è l’amaro in bocca perché volevano vincerla. I ragazzi hanno avuto l’approccio giusto contro un’ottima squadra e su un campo difficile – esordisce l’allenatore piacentino – Sul primo gol dovevamo essere più bravi, sapevamo che gara ci aspettava. La squadra è rimasta in partita e non si è disunita com’era successo l’anno scorso qui a Torino, abbiamo fatto un gol di grandissima fattura”. Un’Inter un po’ incerottata e non brillantissima fisicamente: “Stasera avevamo qualche defezione importante come Bastoni, Pavard e Sanchez. Dumfries non era al meglio e a Cuadrado ho chiesto un sacrificio”.

Juve-Inter, Inzaghi e l’accoglienza per Cuadrado: “ È un campione, gli faccio i complimenti”

Cuadrado ha recuperato in tempo per esserci contro la sua ex squadra, completando solo venerdì il suo primo allenamento con il gruppo dopo lo stop forzato da inizio ottobre per una fastidiosa infiammazione al tendine achilleo della gamba sinistra.

Il colombiano è stato bersagliato dai tifosi bianconeri, con Inzaghi che coccola il numero 7 nerazzurro e allo stesso tempo lancia un segnale d’allarme alla sua dirigenza: “Cuadrado l’ho visto bene, è un campione, lo abbiamo voluto. Ha un infortunio che non ha mai avuta in carriera e che non gli sta dando tregua – sottolineato il mister nerazzurro – Ci ha portato via un giocatore importante, anche per l’esperienza che ha, per cinquanta giorni. Avverte ancora dolore: oggi gli faccio i complimenti perché si è sacrificato per esserci in una serata così importante. Speriamo che le terapie gli facciano passare il dolore, anche perché in quel ruolo abbiamo delle difficoltà”.

I problemi di Cuadrado e il calo di Dumfries nelle ultime uscite preoccupano Inzaghi. Se la situazione del colombiano non dovesse migliorare, non è da escludere un ritorno sul mercato dell’Inter nella finestra di gennaio per consegnare una nuova freccia all’allenatore piacentino sulla corsia di destra. Marotta e Ausilio restano in pressing sul canadese del Bruges Buchanan, mentre il vice Ds Baccin di recente ha visionato in Argentina il baby Giay.