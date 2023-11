L’Allianz Stadium non risparmia Cuadrado: accoglienza calda per il grande ex

Cuadrado torna tra i convocati di Inzaghi per il big match tra Juventus e Inter: l’accoglienza dell’Allianz Stadium per l’ex della sfida

Grande attesa per Juventus-Inter, big match della tredicesima giornata del campionato di Serie A.

I nerazzurri di Inzaghi arrivano alla sfida con due punti di vantaggio sulla ‘Vecchia Signora’, con il tecnico ospite che si affida praticamente ai titolarissimi ad esclusione degli infortunati Pavard e Bastoni. In avanti spazio al tandem formato da capitan Lautaro Martinez e Thuram, mentre Frattesi partirà dalla panchina a centrocampo. Tra le riserve c’è anche Juan Cuadrado, tornato per l’occasione tra i convocati dopo aver smaltito la fastidiosa infiammazione al tendine achilleo della gamba sinistra che lo costringeva ai box da inizio ottobre.

Un prezioso cambio in più per Simone Inzaghi a gara in corso, con il colombiano che ha completato gli ultimi due allenamenti insieme alla squadra dopo il lavoro personalizzato degli ultimi tempi.

Prima assoluta da ex dopo l’addio per Cuadrado, che in estate aveva lasciato a parametro zero la Juve dopo il mancato rinnovo con i bianconeri. Il numero 7 interista è stato accolto da una bordata di fischi alla lettura delle formazioni dai suoi ex tifosi, che non lo hanno ‘risparmiato’ quindi al ritorno da avversario all’Allianz Stadium. Il 35enne laterale colombiano ha collezionato finora in stagione soltanto 4 presenze, con appena 97 minuti giocati in campo.