Juventus-Inter, da Cuadrado a Sanchez: le ultime da Appiano

Vigilia del derby d’Italia valevole per la tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi partirà domattina alla volta di Torino

In casa Inter è vigilia del derby d’Italia con la Juventus al sapore di scudetto. Nella rifinitura ad Appiano, Cuadrado ha nuovamente lavorato col gruppo e, quindi, sarà arruolabile per il match in programma domani sera all’Allianz Stadium.

Il colombiano torna tra i convocati dopo un mese e mezzo di assenza a causa dell’infortunio al tendine che fin qui ha inficiato in negativo sulla sua avventura in nerazzurro. E lo farà proprio contro la squadra in cui ha militato per otto stagioni – in bacheca cinque scudetti e diverse coppe – e che ha lasciato solo nel giugno scorso.

Inzaghi ha recuperato appieno Cuadrado, ma rischia di non avere a disposizione Alexis Sanchez, di fatto il primo cambio in attacco. Il cileno è tornato dalla Nazionale con una distorsione alla caviglia, il suo recupero per domani è molto difficile anche se una decisione definitiva verrà presa solo domattina, poco prima della partenza per Torino.