Cuadrado è un mistero: l’Inter anticipa il colpo a gennaio

Cuadrado preoccupa l’Inter e Inzaghi: il colombiano resta ai box, non è scontato un ritorno in campo nel big match contro la Juventus

Juan Cuadrado è scomparso dai radar dell’Inter. Solo un’apparizione nel secondo tempo lo scorso 7 ottobre contro il Bologna negli ultimi due mesi per l’esterno colombiano.

L’ex Juventus rimane ancora ai box, complice la fastidiosa infiammazione al tendine achilleo della gamba sinistra che non gli ha permesso neanche di rispondere alle convocazioni della sua nazionale. L’obiettivo di Simone Inzaghi è riaverlo a disposizione proprio contro la ‘Vecchia Signora’ nell’attesissimo Derby D’Italia dell’Allianz Stadium, ma le preoccupazioni restano sulle condizioni del numero sette. Cuadrado continua ad allenarsi ancora a parte ad Appiano Gentile e al momento non si può decifrare con esattezza un suo ritorno a pieno ritmo e quindi tra i convocati del tecnico piacentino, che a inizio stagione puntava moltissimo sull’arrivo del sudamericano nelle rotazioni con Dumfries sulla fascia destra. Finora l’ex Juve però non si è praticamente visto: soltanto 98 minuti giocati e appena quattro presenze collezionate tutte partendo dalla panchina.

Calciomercato Inter, Cuadrado preoccupa: Marotta corre ai ripari

L’assist a Lautaro Martinez nel poker rifilato alla Fiorentina a settembre, poi l’oblio per Cuadrado che non riesce a mettersi alle spalle il problema al tendine. Almeno l’operazione sembra scongiurata, anche se rimangono le incognite sul suo ritorno in campo.

Considerando anche l’infortunio di Pavard, Inzaghi si ritrova con la coperta corta nella parte destra del suo scacchiere tattico, visto che al momento gli unici disponibili sono Dumfries e il jolly Darmian. Marotta e Ausilio potrebbero così intervenire sul mercato già a gennaio e anticipare il colpo per rimpiazzare Cuadrado, che stando così le cose difficilmente rinnoverà l’accordo da 4,5 milioni di euro lordi all’anno in scadenza a giugno con il club di Zhang. Il nome in cima alla lista della spesa della dirigenza interista rimane il nazionale canadese Buchanan (mentre il vice Ds Baccin di recente ha visionato in Sudamerica il baby del San Lorenzo Giay), che in estate avrà un solo anno di contratto con il Bruges e potrebbe liberarsi per una cifra accessibile intorno ai 10 milioni di euro.