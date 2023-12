Soluzione d’emergenza per l’Inter: arriva dalla Champions

Se le prestazioni di Cuadrado dovessero continuare a non convincere, l’Inter di Simone Inzaghi potrebbe virare sul profilo di Thomas Meunier: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, martedì sera contro la Real Sociedad, ha fallito l’occasione per centrare il primo posto nel gironcino di Champions League che le avrebbe garantito l’accesso ad un sorteggio decisamente più favorevole in occasione degli ottavi di finale. I nerazzurri, nonostante qualche occasione creata, non sono riusciti a sfondare il muro del club basco, ma anzi hanno anche rischiato di perdere la gara.

Nella ripresa infatti, Juan Cuadrado ha steso in area un giocatore avversario andando vicinissimo a concedere un calcio di rigore agli ospiti. Fortunatamente per l’Inter, il direttore di gara, coadiuvato dal VAR, ha deciso di non concedere il tiro dal dischetto salvando la Beneamata e anche Juan Cuadrado che si è reso protagonista di una prestazione non proprio positiva che si somma ad una condizione fisica non eccelsa. Un insieme di fattori che potrebbe portare l’Inter, nel prossimo gennaio di calciomercato, a riflettere su un nome per la fascia destra: stiamo parlando di Thomas Meunier.

L’Inter mette gli occhi su Meunier: ecco come può arrivare

Thomas Meunier, al momento in forza con la maglia del Borussia Dortmund, non sta trovando spazio con la casacca del club della Ruhr, potenziale avversaria agli ottavi di Champions League dell’Inter, e potrebbe dire addio sei mesi prima della scadenza naturale del suo contratto. Sulle sue tracce ci sarebbe l’Inter di Simone Inzaghi che è a caccia di maggiori garanzie sulla fascia destra e Meunier, per la sua duttilità nell’essere utilizzato anche in posizione di braccetto difensivo, potrebbe davvero essere il nome giusto per una soluzione d’emergenza al fine di puntellare la rosa.

In questa stagione con la maglia del Borussia Dortmund, Meunier ha collezionato due gettoni in Bundesliga per un totale di appena 88 minuti, una vera e propria miseria per un calciatore che ha vestito casacche prestigiose come quella del PSG.