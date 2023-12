Napoli, Zielinski dice no (per ora) all’offerta di De Laurentiis | ESCLUSIVO

Il Napoli ha formalizzato l’offerta a Zielinski: 4.5 milioni a stagione. Il polacco, al momento, non accetta: l’Inter resta alla finestra

Il Napoli sta rischiando seriamente di perdere Piotr Zielinski. Il calciatore, con il contratto in scadenza nel giugno del 2024, ha declinato, per ora, l’offerta fatta dal Napoli.

Abbiamo anticipato nelle scorse ore, qui su Calciomercato.it, della distanza tra l’entourage del centrocampista polacco ed il club azzurro. Sempre secondo informazioni raccolte in esclusiva della nostra redazione, l’offerta voluta dal patron Aurelio de Laurentiis per Piotr Zielinski è stata di 4.5 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. C’è anche un bonus alla firma ad aumentare l’offerta che peserebbe e non poco sui bilanci del club. Una scelta precisa per trattenere il giocatore, per riconoscergli il percorso fatto in azzurro.

Zielinski dice no al quadriennale del Napoli: l’Inter aspetta

Un’offerta molto alta per un giocatore classe 94 e che avrebbe voluto, nei fatti, legare la vita Zielinski al Napoli. Il club azzurro sperava di aver mostrato al centrocampista un interesse concreto tale da ottenere un sì quasi immediato.

La sensazione, invece, che Zielinski possa essere attratto da altri club. Su tutti, l’Inter sembra essere maggiormente interessata al polacco anche in un’orbita di rivisitazione del roster a centrocampo.

Sempre secondo quanto raccolto in queste ore, ci potrebbe essere prima del termine del 2023, un ultimo incontro con gli agenti del calciatore per provare a definire una nuova intesa. In caso contrario, sarà un lungo addio fino alla scadenza del contratto: anche perché con Elmas, Demme e forse Gaetano in uscita è quasi impossibile immaginare anche Zielinski in uscita.