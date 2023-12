Napoli, si complica il rinnovo di Zielinski. Il punto sul mercato | CM.IT

Napoli, si complica il rinnovo di Zielinski. Il punto sul mercato in vista della sessione di gennaio, tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato invernale si avvicina ed anche il Napoli campione d’Italia è al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Gli azzurri a gennaio perderanno Anguissa ed Osimhen per la Coppa d’Africa.

La notizia principale, stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, è che si fa più difficile il rinnovo di Piotr Zielinski. Ci sono stati altri colloqui con il suo entourage, che non hanno però prodotto lo sblocco della situazione. Il prolungamento si fa più complicato e Juventus ed Inter sono già in agguato per il centrocampista polacco in scadenza nel prossimo giugno.

Calciomercato Napoli, torna di moda Faraoni: tutti gli aggiornamenti

In vista di gennaio torna di moda anche la pista Faraoni, oltre a Mazzocchi, se Zanoli dovesse andare al Genoa così come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it. Il laterale dell’Hellas Verona è in cima alla lista del ds Meluso come alternativa a Di Lorenzo.

Per quanto riguarda il futuro di Gaetano invece, se a gennaio entrerà il centrocampista difensivo che il Napoli sta cercando, il giocatore sarà ceduto nuovamente in prestito. In particolare c’è l’Empoli che lo segue con grande attenzione. Infine, per la difesa il club azzurro è alla ricerca di un centrale veloce in grado di attaccare bene lo spazio. Non sarà semplice a gennaio, ma la dirigenza è già al lavoro.