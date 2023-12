Napoli-Zanoli, le strade si separano ancora: il terzino via in prestito | CM.IT

Le ultime sul futuro del giovane terzino azzurro: si fa sempre più concreta l’ipotesi prestito. Ecco dove può trasferirsi

Il Napoli e Alessandro Zanoli sono pronti a dividersi nuovamente. Il giovane terzino classe 2000, dopo l’esperienza alla Sampdoria è tornato alla base, ma senza grandi successi.

Trovare spazio con capitan Di Lorenzo, d’altronde, è praticamente impossibile. Fino a questo momento sono state così solamente tre le presenze, per un totale di 33 minuti. C’è voglia di giocare e di crescere ancora e così a gennaio si prospetta un nuovo prestito: il classe 2000, come appreso da Calciomercato.it, è, infatti, pronto a fare le valigie direzione Genova, questa volta, però, sponda rossoblu.

La squadra di Alberto Gilardino, al momento, è quella più accreditata, ma non mancano i club interessati a Zanoli: in Serie A sono vive le ipotesi Verona, Torino e Salernitana, ma il terzino piace anche all’estero, a Sporting e Bournemouth.

Napoli, Faraoni il sostituto di Zanoli: il punto della situazione

Il Napoli è in una fase di valutazione per poi prendere un altro difensore esterno che possa sostituirlo.

Torna così di moda l’ipotesi Davide Faraoni, che anche in estate era stato cercato dai campioni d’Italia, ma senza successo. A gennaio potrebbe essere la volta buona per un calciatore, nel pieno della maturità, che lo scorso ottobre ha compiuto 32 anni. Per l’esterno italiano questa potrebbe davvero essere l’ultima occasione di far ritorno in una big.