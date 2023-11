Arabia Saudita respinta: l’indispensabile Mkhitaryan firma con l’Inter | CM.IT

Sempre più vicino il rinnovo di contratto di Mkhitaryan con l’Inter: da sistemare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca per il nuovo accordo del centrocampista armeno

Simone Inzaghi si affida a un ampio turnover e rivoluziona l’Inter in vista della trasferta, quasi ininfluente, contro il Benfica.

I nerazzurri sono già qualificati per gli ottavi e il primato nel girone di Champions League si deciderà tra due settimane nello scontro diretto di San Siro con la Real Sociedad. Inzaghi lascia così a riposo diversi titolari, tra cui (a meno di sorpresa) figura anche l’inossidabile Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è uno degli elementi cardine del tecnico piacentino, un alfiere praticamente insostituibile dello scacchiere interista nonostante l’arrivo in pompa magna l’ultima estate di Frattesi a centrocampo. Mkhitaryan è sceso in campo praticamente in tutte le gare stagionali dell’Inter: 17 presenze su altrettante partite tra campionato e Champions League, con due reti e quattro assist a referto. L’ex Roma ha collezionato 1.289 minuti complessivi, dietro solo a Sommer e capitan Lautaro Martinez tra i più presenti fino a questo momento della rosa nerazzurra.

Calciomercato Inter, fumata bianca vicina per il rinnovo di Mkhitaryan

Trentaquattro anni e non sentirli per Mkhitaryan, con l’Inter che da diversi mesi lavora per allungare il contratto del giocatore in scadenza il prossimo giugno.

Le basi trattano su un prolungamento per le prossime due stagioni: annuale fino al 2025, con opzione per un altro anno. L’ingaggio rimarrà pressoché invariato rispetto ai 3,5 milioni netti che il nazionale armeno percepisce attualmente, poco sotto i 5 milioni al lordo grazie al Decreto crescita. I negoziati – come raccolto da Calciomercato.it – continuano in modo proficuo e presto l’agente del centrocampista, Rafaela Pimenta, incrocerà Marotta e Ausilio per limare gli ultimi dettagli e mettere nero su bianco al rinnovo con l’Inter. “Siamo pronti a firmare il nuovo contratto“, ha rivelato la rappresentante di Mkhitaryan nei giorni scorsi. L’ex Roma rimanda così al mittente il corteggiamento e le allettanti offerte dall’Arabia Saudita, che in più di un’occasione ha sondato il numero 22 nerazzurro. L’Inter però se lo tiene ben stretto: l’età è solo un dettaglio, Mkhitaryan resta indispensabile per Inzaghi.