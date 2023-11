Inzaghi perde un titolarissimo per Lisbona. Via libera per Sanchez | VIDEO CM.IT

Vigilia Champions per l’Inter, che nel pomeriggio volerà a Lisbona in vista del match contro il Benfica

L’Inter sarà impegnata domani nella trasferta di Lisbona contro il Benfica, valevole per la quinta giornata della fase a giorni di Champions League.

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono già qualificati per gli ottavi e si giocano il primo del girone nel duello a distanza contro la Real Sociedad, prima dello scontro diretto tra due settimane a San Siro. Arrivano novità importanti dalla rifinitura di Appiano Gentile prima della partenza nel pomeriggio per Lisbona: non sarà disponibile infatti Dumfries, bloccato da un affaticamento muscolare. L’olandese resterà a Milano per cercare di recuperare per la sfida di domenica in campionato in casa del Napoli, dove Inzaghi spera di ritrovare anche Bastoni.

Inzaghi vara il turnover in Champions: le scelte per Benfica-Inter

Sulla fascia destra del centrocampo interista ci sarà quindi Darmian, considerando che Cuadrado non ha i novanta minuti nelle gambe, mentre è possibile una maglia da titolare per Bisseck in difesa.

🎥 #Inter – Allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile per la squadra di #Inzaghi prima della partenza per Lisbona: in gruppo #Sanchez, out invece #Dumfries. Affaticamento muscolare per l’olandese, indisponibile per #BenficaInter 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/okElI8zZMW — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 28, 2023

In attacco Inzaghi recupera invece Alexis Sanchez, che ha smaltito la leggere distorsione alla caviglia che aveva impedito al cileno di essere della partita contro la Juventus. Difficile però che parta titolare, con Arnautovic che dovrebbe affiancare capitan Lautaro Martinez. A centrocampo ampio turnover e spazio quindi per Frattesi, Asllani e Carlos Augusto (che parlerà nella conferenza stampa della vigilia), mentre Inzaghi deciderà nelle prossime ore se concedere un turno di riposo anche a Sommer, affidandosi tra i pali per la prima volta in stagione ad Audero.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Dimarco; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez.