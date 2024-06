Virus e squadra decimata: scatta l’allarme per l’Europeo

C’è il sospetto della presenza di un virus nel ritiro della Nazionale poiché alcuni calciatori e membri dello staff sono vittime di crampi e mal di testa

È scattato l’allarme alla vigilia dell’Europeo. Il forte sospetto è che stia circolando senza grandi ostacoli un virus all’interno del gruppo squadra.

A scriverne è ‘RMC Sport’, dunque parliamo della Francia di Didier Deschamps. C’è il sospetto della presenza di un virus nel ritiro dei transalpini poiché alcuni calciatori e membri dello staff sono vittime di crampi e mal di testa da ieri sera.

Il malessere che ha coinvolto i ‘Bleus’ potrebbe essere più semplicemente dovuto a un’ondata di freddo, tuttavia la teoria del virus non è per nulla scartata dai piani alti della Nazionale. In sostanza un po’ di preoccupazione nello spogliatoio francese e dintorni c’è eccome. E il debutto all’Europeo è alle porte…

La Francia giocherà la prima partita domenica contro l’Austria, Deschamps spera di giocarsela con la squadra al completo e non decimata… Da questo possibile maledetto virus.