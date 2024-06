Allegri-Juventus, nuova bufera: “Oltre 1 miliardo”

Allegri vorrebbe ripartire subito, ma al momento non ci sono panchine libere e soprattutto offerte per lui. L’unica gli è arrivata dall’Arabia

La Juventus ha voltato pagina ingaggiando Thiago Motta. Eppure Allegri rimane un argomento caldissimo quando si parla dei bianconeri. Del resto l’addio, burrascoso, è storia recentissima. Le parti hanno rischiato di finire in tribunale causa licenziamento per giusta causa, ma alla fine hanno evitato il peggio trovando un accordo per la risoluzione del contratto. Con annessa buonuscita.

Allegri vorrebbe ripartire subito, preferibilmente da Serie A o Premier ma al momento non ci sono panchine libere e soprattutto offerte per lui. L’unica gli è arrivata dall’Arabia, come raccolto da Calciomercato.it. I (tanti) milioni dei sauditi magari gli faranno cambiare idea, spingendolo a un ritorno immediato, ma nella Saudi League.

In Arabia potrebbe chiedere qualunque calciatore, visto che da quelle parti limiti di spesa non ce ne sono. E se ci sono, sono posti a cifre altissime. A proposito di soldi spesi, o per certi versi buttati, è ficcante l’analisi fatta da Tony Damascelli su ‘Radio Radio’. Il giornalista non ha lesinato critiche nei confronti dell’allenatore livornese, di riflesso nei versi della società.

“Se guardi l’ultimo report di ‘Calcio e Finanza’, Allegri ha fatto spendere oltre 1 miliardo ed è il primo italiano dopo Ancelotti, che però allena al Real Madrid”, ha detto Damascelli prima di tornare sul presente e sulle ‘mosse’ – con tutte le difficoltà del caso – di Giuntoli per rinforzare, anzi ribaltare la squadra in favore delle idee di Motta.

“Ora la Juventus deve incastrare alcune situazioni e, se ci riesce, disporrà di almeno 4 nuovi giocatori di livello“. Il primo in arrivo è Douglas Luiz dell’Aston Villa.