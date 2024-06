Niente anno sabbatico, Allegri vuole ripartire subito: ha già un’offerta | ESCLUSIVO

Chiusa l’avventura con la Juventus, Max Allegri non vuole prendersi un anno sabbatico. Gli è già stata offerta una panchina per la prossima stagione

Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus non è andato come ci si aspettava. Dopo i fasti della prima esperienza in bianconero con cinque scudetti e due finali di Champions League, il tecnico livornese non è riuscito a ripetersi.

Una Coppa Italia conquistata meno di un mese fa contro l’Atalanta, che però ha poi portato al suo esonero per la reazione nel post partita. Trovato l’accordo economico con la Juve per evitare di portare il caso in tribunale, adesso Allegri è libero di accasarsi altrove. Con le panchine di Serie A che vanno riempendosi, in molti pensano che possa prendersi un anno sabbatico prima di tornare ad allenare. Le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, tuttavia, vanno in direzione opposta: l’intenzione di Allegri è quella di tornare al lavoro al più presto. Dove? La sua priorità va all’Italia – dove si era parlato di un clamoroso ritorno al Milan, che però dovrebbe ufficializzare Fonseca a breve – eventualmente anche a campionato in corso. Possibile anche un club europeo che faccia la Champions o la Premier, anche se da quello che risulta alla nostra redazione ad oggi l’unica offerta concreta è arrivata dall’Arabia Saudita. Una ricca proposta che il tecnico toscano non ha rifiutato, ma non ha ancora nemmeno accettato: vuole prima capire se arriveranno le avances di squadre più blasonate.