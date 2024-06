Brescianini in Serie A, è sfida a due: il Milan osserva

Marco Brescianini continuerà a giocare in Serie A. Il centrocampista ha fatto davvero bene a Frosinone ed è pronto a cambiare squadra

Sotto la guida tecnica di Eusebio Di Francesco, Marco Brescianini ha vissuto una stagione da protagonista, giocando ben 40 partite, di cui 36 in Serie A. In campionato così sono arrivati quattro gol e due assist. Il centrocampista scuola Milan ha dimostrato di essere una pedina fondamentale per lo scacchiere del Frosinone, venendo impiegato in più ruoli.

Le sue prestazioni così non sono passate inosservate e sono stati diversi i club che hanno chiesto informazioni al club laziale nel corso di questi mesi. A gennaio ci ha pensato anche la Juventus, che oggi ha, però, altre priorità.

Calciomercato Fiorentina, sfida all’Atalanta per Brescianini

A muovere passi importanti è stata, invece, soprattutto la Fiorentina. Il club viola ha messo sul tavolo otto milioni di euro, ma non soni bastati per chiudere l’affare. Attenzione, così, all’Atalanta, che in questo ore, una volta risolta la questione Charles De Ketelaere, sta spostando le proprie attenzioni altrove.

Guarda, infine, con estremo interesse l’evolversi della situazione anche il Milan. Il 50% dell’incasso che farà il Frosinone finirà, infatti, nelle tasche del Diavolo. La valutazione che ne fanno i laziali del giocatore è di 12 milioni di euro, ma potrebbe lasciare Frosinone per qualcosa meno.