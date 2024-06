Euro 2024 inizia male, tegola per l’Italia: salta l’esordio con l’Albania

Brutte notizie per Luciano Spalletti in vista dell’esordio dell’Italia ad Euro2024: costretto a saltare la sfida con l’Albania

Non inizia nel migliore dei modi Euro 2024 per l’Italia di Luciano Spalletti. Un problema fisico lo mette fuori causa in vista della gara di esordio contro l’Albania: Nicolò Fagioli è costretto a dare forfait a causa di un edema osseo al perone.

Un infortunio che non gli consentirà di essere presente per la gara di sabato sera, ma che non fa preoccupare in vista delle altre partite del girone: il centrocampista della Juventus, infatti, dovrebbe farcela per la sfida contro la Spagna, in programma giovedì 20 giugno. E dire che oggi pomeriggio le cose sembravano volgere al meglio per la truppa azzurra con Barella e lo stesso Fagioli che dopo giorni di allenamento in palestra erano tornati a svolgere la seduta con il gruppo.

Italia-Albania, recupera Barella: Fagioli out

Il centrocampista dell’Inter ha risolto finalmente l’affaticamento muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione per le ultime amichevoli contro Turchia e Bosnia: toccherà ora a Spalletti valutare le sue condizioni anche domani per vedere se consegnargli una maglia da titolare oppure portarlo in panchina.

Dove non ci sarà, invece, Fagioli: l’edema osseo al perone lo ha messo fuori causa con il commissario tecnico che spera di poterlo avere già dalla prossima gara contro la Spagna.