Buchanan molto vicino all’Inter: tutti i dettagli | CM.IT

La trattativa tra i nerazzurri e il Brugge è entrata nella fase finale. Ausilio e Marotta provano a chiudere sui 10 milioni tra prestito oneroso e obbligo

A meno di sorprese sarà Buchanan il sostituto di Cuadrado, che ne avrà fino ad aprile dopo l’intervento al tendine d’Achille sinistro. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il laterale canadese è molto vicino a diventare un nuovo calciatore nerazzurro.

Come appreso da CM.IT, la trattativa è entrata nella fase finale. Ausilio e Marotta, attraverso intermediari di fiducia, stan cercando di limare le ultime distanze.

L’obiettivo dell’Inter è sempre quello di non andare oltre i 10 milioni, spendendo una cifra non troppo alta per il prestito oneroso. La formula prevederà l’obbligo di riscatto, in sostanza la certezza che il ventiquattrenne sarà tutto dell’Inter al termine di questa stagione.

A conferma che si è prossimi al traguardo, il fatto che il Brugge stia spingendo forte per il rimpiazzo dell’ex New England, non convocato per le ultime due partite soprattutto a causa di una condizione fisica non brillante.

Buchanan vestirà i panni di vice Dumfries, ma dalla prossima estate – qualora arrivasse una proposta importante per l’olandese – potrebbe raccoglierne l’eredità.

Inter, Buchanan in arrivo: 12 assist in Belgio

Classe ’96 di Ontario, Buchanan è approdato in Europa nel gennaio di due anni fa. Il Brugge lo pagò circa 6 milioni di euro. Attese non rispettate totalmente, tanto che adesso sta andando via per una cifra di poco superiore. Ma in tal senso sta giocando non poco anche la questione contrattuale: non intende rinnovare l’accordo in scadenza a giugno 2025.

Nei quasi ventiquattro mesi in Belgio, l’esterno nordamericano ha collezionato 67 presenze. In totale 5 gol e 12 assist, quelli che si aspettano le punte dell’Inter di Simone Inzaghi. Di 4 gol in 35 partite è invece il suo bottino con la maglia del Canada, indossata per la prima volta il 6 giugno del 2021. Nel suo curriculum c’è anche un Mondiale, quello del Qatar di un anno fa, terminato però già alla fase a gironi.