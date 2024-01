Maldini al Monza: “Con Galliani come a casa. L’obiettivo è tornare al Milan” | VIDEO CM.IT

Il Monza ha ufficializzato l’arrivo dal Milan di Daniel Maldini: le prime parole del figlio d’arte, pronto per iniziare la nuova avventura con la maglia dei brianzoli

Colpo a sorpresa del Monza che in poche ore ha chiuso l’ingaggio dal Milan di Daniel Maldini, nella prima parte di stagione in forza all’Empoli.

Risolto l’accordo con i toscani (in prestito con diritto di riscatto e controriscatto), il figlio d’arte è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Brianza alla corte di Raffaele Palladino. L’attaccante classe 2001 arriva a titolo temporaneo dal ‘Diavolo’ fino al prossimo 30 giugno e questa mattina (accompagnato dall’agente Beppe Riso) ha firmato da Adriano Galliani il contratto con la squadra biancorossa. Il Ceo del Monza per ovvie ragione è di famiglia per i Maldini: “Con Galliani mi sento a casa, all’arrivo è stato tutto perfetto, sono molto felice di essere qua“, le prime parole di Daniel dopo l’ufficialità con la compagine brianzola. “Con il mister Palladino abbiamo parlato ieri, ma non di calcio o cose di campo”, aggiunge.

Monza, ufficiale Daniel Maldini: “Sabato derby speciale con l’Inter”

Una scelta condivisa anche con papà Paolo quella dell’approdo nella vicina Monza: “È stato tutto molto veloce. Ne abbiamo parlato, pensando fosse la scelta migliore per me e infatti è stato così”.

Maldini, sorridente dopo la firma e carico per la nuova parentesi della sua carriera, ha risposto anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Trampolino per tornare al Milan? Questo è il mio obiettivo, voglio fare una grande stagione e cercare di aiutare la squadra il più possibile“. Il 22enne attaccante nelle giovanili rossonere ha giocato al fianco di Colombo, anche lui attualmente in prestito al Monza: “Lorenzo l’ho sentito, ma anche con lui abbiamo parlato poco. Avrò modo oggi di vederlo e salutarlo”. Subito una prima sgambata per Daniel Maldini a Monzello, anche per prendere contatto con la nuova realtà e conoscere Palladino e i compagni di squadra. L’ex Empoli sarà una preziosa arma in più sulla trequarti nel 3-4-2-1 dell’allenatore campano.

Maldini, a meno di intoppi, sarà convocato già sabato per l’anticipo di campionato contro la capolista Inter, alla quale ha già segnato in carriera lo scorso marzo con la casacca dello Spezia: “È come un derby per me. Sarà una partita importante come tutte, ma con l’Inter ovviamente ha qualcosa di speciale”. Già sondato la scorsa estate da Galliani, il figlio d’arte ha collezionato 7 presenze in campionato con l’Empoli e 262 minuti complessivi, senza andare ancora a segno.