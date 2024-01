Samardzic-Napoli, l’affare non è chiuso: Juventus in agguato

La trattativa legata al possibile passaggio di Samardzic al Napoli sta vivendo una fase interlocutoria. Occhio alla posizione della Juventus

Protagonista di una prima parte di stagione che definire complicata sarebbe solo un eufemismo, il Napoli sta provando a riversarsi sul mercato per puntellare l’organico di Walter Mazzarri. Uno degli obiettivi messo da tempo nel mirino dagli Azzurri è Lazar Samardzic per il quale, però, la trattativa con l’Udinese non è affatto chiusa.

Come vi avevamo anticipato il 3 gennaio, la trattativa Samardzic-Napoli aveva cominciato a vivere una fase interlocutoria. A rallentare la definitiva fumata bianca non era solo la questione legata ai diritti d’immagine, ma un insieme di fattori molto più ampio e complesso. Pur non mollando la presa per il gioiello dell’Udinese per il quale ci sono stati dei contatti anche nelle ultime ore, il Napoli ha preso nota dell’evolvere della situazione. L’ultima indiscrezione rilanciata da Sky Sport conferma quanto già vi avevamo detto.

Anche secondo Sky, infatti, l’operazione Napoli-Udinese non è affatto chiusa. Questo non significa che non possa essere suggellata positivamente. I tempi, però, non sono ancora maturi perché manca l’accordo totale con il calciatore, come più volte sostenuto da calciomercato.it. Il lungo tira e molla con l’entourage di Samardzic non è ancora finita. A tal proposito, occhio alle mosse della Juventus. I bianconeri, infatti, non sono ancora tagliati fuori dalla corsa al calciatore e stanno provando a capire i margini di manovra dell’affare. Il pressing della “Vecchia Signora”, però, sarebbe finalizzato ad un eventuale acquisto nella sessione estiva di calciomercato.

Dopo aver praticamente chiuso la trattativa per Djalo, solo con una cessione importante Giuntoli avrebbe la liquidità sufficiente per provare a chiudere la trattativa con l’Udinese in tempi relativamente brevi. La partita per Samardzic, dunque, è ancora molto aperta. La Juve non molla, il Napoli non ha chiuso. Le sorprese sono dietro l’angolo.