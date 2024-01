Fumata bianconera per Djalo: c’è la data per visite e firma | CM.IT

La Juventus ormai a un passo dal chiudere il trasferimento dal Lille di Tiago Djalo: i bianconeri hanno strappato il difensore portoghese alla concorrenza dell’Inter

Fumata bianca a un passo per il passaggio Tiago Djalo alla Juventus. Da definire ormai gli ultimi dettagli, prima dello sbarco in Italia del difensore portoghese.

Il club bianconero nelle ultime settimane ha sorpassato l’Inter nella corsa all’ex Primavera del Milan ed è pronta a chiudere con il Lille per l’arrivo del giocatore alla corte di Massimiliano Allegri. Come raccolto da Calciomercato.it, l’arrivo a Torino di Djalo è previsto la prossima settimana per le rituali visite mediche e la firma sul contratto quadriennale con la ‘Vecchia Signora’. Al Lille andrà una base fissa tra i 3 e i 4 milioni di euro, oltre a una percentuale vicina al 10% sulla futura rivendita.

Calciomercato Juventus, Inter KO: Djalo in arrivo alla corte di Allegri

Su Djalo, come spiegato nelle scorse settimane, era forte il pressing dell’Inter, che in sostanza aveva trovato un accordo con l’entourage del classe 2000 per l’arrivo a Milano in estate a parametro zero.

La Juve per soffiarlo ai nerazzurri ha anticipato l’offensiva a gennaio, versando un indennizzo al Lille. Assegno che arriverà grazie anche al 20% della rivendita che i bianconeri incasseranno dal passaggio di Dragusin dal Genoa al Tottenham e dal trasferimento al Palermo di Ranocchia, così da sbloccare l’indice di liquidità sul mercato. Djalo firmerà un contratto fino al giugno 2028 a oltre 3 milioni di euro netti a stagione, mettendosi subito a disposizione di Allegri alla Continassa. Il portoghese ex Milan dovrà evidentemente trovare la condizione migliore, considerando che è ai box dal marzo scorso dopo l’intervento ai legamenti del ginocchio.