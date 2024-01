L’Inter non rilancia e la Juve chiude col Lille per Djalo: le ultime | CM.IT

Giuntoli ha raggiunto un accordo col club transalpino per il cartellino del difensore portoghese con un passato nella Primavera del Milan

L’Inter non rilancia per Djalo e lascia campo libero alla Juventus. Che, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, ha appena raggiunto un accordo con il Lille per il cartellino del difensore portoghese in scadenza a giugno.

L’intesa tra bianconeri il club transalpino è sulla base di 3-4 milioni di euro bonus inclusi. Giuntoli e soci sono sempre più fiduciosi di chiudere l’operazione, avendo già strappato il sì del classe ’99 ex Milan: per lui pronto un contratto da 3 milioni a stagione fino a giugno 2028, o 2027 con opzione.

La proposta di ingaggio è superiore a quella formulata da Marotta e Ausilio, circa 2-2,5 milioni a stagione, coi quali Djalo aveva da tempo trovato un accordo valido però a partire del prossimo luglio. Ma la sua voglia di lasciare subito il Lille, nel quale è approdato tre ani e mezzo fa, e di tornare a giocare dopo il grave infortunio al ginocchio, oltre che una proposta economicamente migliore, lo spingeranno subito fra le braccia della Juve.