L’Inter si arrende: via libera alla Juventus per Djalo | CM.IT

La Juventus in pole per assicurarsi Tiago Djalo già nel mercato invernale: l’Inter non è intenzionata a rilanciare per il difensore portoghese

Scatto della Juventus per Tiago Djalo. Un allungo che alla fine può essere decisivo per l’arrivo in bianconero del difensore portoghese.

La ‘Vecchia Signora’ è passata in pole nella corsa all’ex Primavera del Milan, mettendo la freccia rispetto all’Inter nel Derby d’Italia di mercato. I nerazzurri inseguono da diverso tempo il giocatore, ma sono da escludere rilanci per rispondere all’offensiva della Juve. Stando a quanto filtra dall’Inter – come raccolto da Calciomercato.it – non ci saranno controproposte per Tiago Djalo. Nessuna asta quindi per il 23enne difensore, con il quale la società vicecampione d’Europa aveva trovato un’intesa per l’arrivo a giugno a parametro zero per un contratto pluriennale e un ingaggio da 2-2,5 milioni di euro netti a stagione. La proposta dell’Inter non cambierà, dando così via libera alla Juventus che adesso può chiudere la partita con il Lille e Djalo.

L’Inter non rilancia: la Juve adesso può chiudere per Tiago Djalo

I bianconeri puntano ad anticipare così la concorrenza dei nerazzurri prelevando subito in questa finestra di mercato il difensore dal Lille, versando ai francesi un indennizzo da 3-4 milioni di euro compresi i bonus.

I recenti contatti sono stati positivi con la compagine di Ligue 1, che ha tutto l’interesse a cedere adesso il portoghese classe 2000 per non perderlo da svincolato a fine stagione. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aggiornamento tra la dirigenza bianconera e il Lille per cercare di chiudere la trattativa, con lo stesso Djalo che ha aperto a trattare con la ‘Vecchia Signora’. L’ex Milan, fermo dallo scorso marzo per un grave infortunio ai legamenti del ginocchio, nello scacchiere difensivo di Allegri prenderebbe il posto di Alex Sandro, destinato all’addio a fine stagione alla scadenza del contratto con la Juventus.