La Juve in pressing per Djalo: il sorpasso sull’Inter arriva così | CM.IT

Tiago Djalo è al centro di un duello di mercato tra Inter e Juventus, con i bianconeri che hanno alzato il pressing e stanno facendo barcollare il calciatore

Inter e Juve hanno molto spesso dato vita a duelli sul campo come in questa stagione. Il testa a testa scudetto si sta riproponendo dopo qualche anno in cui i bianconeri hanno navigato in acque decisamente poco serene. Il derby d’Italia, però, sembra proprio tornato con Allegri distante solo due punti e senza le coppe da giocare. A differenza dei nerazzurri che sono sì usciti dalla Coppa Italia, ma tra un paio di settimane dovranno giocare la Supercoppa in Arabia Saudita.

Lo stesso scontro che ormai si sta ripetendo spessissimo anche sul mercato negli ultimi anni. Tra le trattative più eclatanti rimane senza dubbio Gleison Bremer, promesso sposo all’Inter prima dell’irruzione decisiva della Juve. Poi c’è stato l’affare Lukaku, Samardzic e ora un altro duello vero e proprio. L’oggetto del contendere stavolta è Tiago Djalo, difensore centrale del Lille molto desiderato sul mercato per via del contratto in scadenza a giugno. E ovviamente delle qualità del calciatore, ritenuto uno dei potenziali top player del prossimo futuro. Nonostante l’infortunio al crociato che lo sta tenendo fuori ancora adesso, anche se il rientro dovrebbe essere imminente data l’operazione che risale ormai a marzo. L’Inter sembrava fino a qualche settimana fa destinazione praticamente certa, poi è arrivata appunto la Juventus. Che ha alzato il pressing in questi ultimi giorni in cui i contatti sono stati frequenti, anche nella giornata di ieri.

Djalo ha rispettato il patto con l’Inter, ma la Juve ora si avvicina

Il portoghese classe 2000 ha già un’intesa di massima con Ausilio per giugno, a parametro zero, ma – come raccolto da Calciomercato.it – il calciatore potrebbe muoversi anche a gennaio. Ma in direzione Torino. Il Lille in questo caso si accontenterebbe anche di una sorta di indennizzo, circa 4 milioni bonus compresi.

Ad ora Djalo vorrebbe rispettare l’accordo con l’Inter, consapevole che in ogni caso il rischio al Lille sarebbe di stare comunque in panchina – o magari in tribuna – fino a fine stagione. La sensazione è che la scelta, in ogni caso, sia nelle mani dell’ex primavera del Milan. E se Giuntoli dovesse alzare la posta sull’ingaggio superando l’offerta nerazzurra, allora la Juve potrebbe spuntarla mettendo a segno una sorta di Bremer-bis. A giugno, ma senza escludere un arrivo anticipato con qualche milioncino. Sempre ben speso per battere la concorrenza, soprattutto se si chiama Inter. Fino a questo momento Djalo è rimasto fedele alla parola data al ds Piero Ausilio, ma il pressing bianconero ha iniziato a fare breccia nelle resistenze del calciatore. E ora anche la Juve sente di essersi avvicinata anche al sì del ragazzo.