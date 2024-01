Da Milan e Napoli al ‘no’ al Bayern: l’agente di Dragusin conferma tutto

Si va ad esaurire la telenovela legata al futuro di Radu Dragusin. Intanto arriva anche l’annuncio da parte dell’agente del difensore

Non è bastata l’ultima zampata del Bayern Monaco di ieri per cambiare le sorti della scelta di Radu Dragusin. Il centrale rumeno passerà infatti dal Genoa al Tottenham, coronando la sua ambizione di giocare in Premier League.

Si tratta di una trattativa che seguiamo ormai da diverso tempo e che ha portato all’intesa finale con gli Spurs, prossima destinazione della carriera dell’ex difensore della Juventus. Nulla da fare anche per una super potenza mondiale come il Bayern Monaco che si è vista declinare la proposta, con il calciatore che ha scelto il richiamo del calcio inglese.

A spiegare ulteriormente i motivi della decisione ci ha pensato l’agente del calciatore, Florin Manea ai microfoni di ‘GSP Live’: “La decisione è stata presa questa mattina alle 8. Eravamo determinati ad andare al Tottenham, ma è arrivata l’offerta del Bayern e quindi abbiamo preso tempo. Stavo andando all’aeroporto. Ma ho detto che avremmo dovuto riflettere attentamente e valutare. Il Bayern è uno dei club più grandi. Ne ho parlato con Radu e la sua famiglia. Non posso credere di aver rifiutato il Bayern!”.

Calciomercato, Dragusin al Tottenham: parla l’agente

L’agente di Dragusin ha proseguito sui dettagli dell’affare: “Ho informato il Bayern che quella era la decisione, che si sono mossi troppo tardi e che sarebbe stato difficile cambiare la nostra decisione. Forse in futuro ci arriveremo. Siamo un po’ sconvolti. Rifiutare il Bayern… Ma alla fine era quello che Radu e la sua famiglia volevano. È felice. Andiamo al Tottenham”.

Manea ha quindi anche ammesso l’interesse di altre big di Serie A: “C’erano sul piatto più soldi da parte Bayern, ma lui ha ribadito che questo era il passo giusto per la sua carriera. Siamo rimasti svegli tutta la notte a pensare. Non ho dormito affatto. Lo volevano sia il Napoli che il Milan. Ma fin da piccolo sognava di giocare in Premier League”.