Calciomercato, tutte le news e le trattative di domenica 20 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di domenica 20 agosto 2023

L’Inter piega il Monza grazie alla doppietta dello scatenato Lautaro Martinez, con Inzaghi e la dirigenza nerazzurra che restano in pressing sul mercato per il possibile arrivo di Pavard.

Ore decisive per il difensore francese, con l’Inter a caccia dell’intesa con il Bayern Monaco. Alla Juventus invece fa discutere il ‘caso’ Kean, fuori dalla trasferta di Udine ufficialmente per un problema fisico. I bianconeri intanto lasciano sempre ai margini Bonucci, in attesa di una nuova sistemazione (Union Berlino in prima fila). Oltre alla Juve anche la Roma esordisce oggi in campionato e Mourinho aspetta sempre il centravanti: stretta finale per Zapata, anche se l’Atalanta sta rifletterono sul futuro del colombiano dopo il grave infortunio a El Bilal Toure.

Tutte le trattative e le notizie in tempo reale di oggi, domenica 20 agosto 2023.

LIVE

08:56 Monza, Colombo in pole per l'attacco Il Monza ha bisogno di una punta, la conferma arriva anche da Palladino in conferenza stampa dopo il KO contro l’Inter. Petagna in panchina per 90 minuti e destinato a cambiare maglia: oltre a Muriel, in prima fila nella lista di Galliani c’è Colombo.