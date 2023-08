Calciomercato Atalanta, due acquisti e due addii immediati: cosa sta succedendo

L’Atalanta ha in tenzione di completare la rosa in questi ultimi giorni di mercato; in programma due acquisti e due cessioni

Tra le protagoniste di questa nuova stagione non possiamo non considerare l’Atalanta; il club bergamasco, da quando è arrivato Gasperini, è una realtà importante del massimo campionato italiano. Ogni anno, infatti, l’Atalanta lotta per un posto in Champions League; il tutto grazie al lavoro di un tecnico capace di costruire la giusta mentalità ad una squadra che scende in campo per vincere, indipendentemente dall’avversario.

La filosofia di gioco dell’Atalanta di Gasperini la conosciamo benissimo; una squadra che cerca verticalizzazioni continue e non vuole dare punti di riferimento; questa sessione estiva di mercato ha visto il club bergamasco decisamente attivo tra acquisti e cessioni e l’obiettivo è quello di completare la rosa negli ultimi giorni a disposizione. Sono diverse, infatti, le trattative che il club vuole portare al termine a partire da Holm; dopo il mancato arrivo di Singo, l’Atalanta sta per chiudere per l’esterno dello Spezia. Affare da 3 o 2 milioni più 9 con il club bergamasco che vuole chiudere entro quarantotto ore.

In attacco si stanno facendo delle valutazioni dopo l’infortunio di El Bilal Touré; l’Atalanta, infatti, è obbligata a fare delle valutazioni a 360 gradi con il club che sta decidendo se prendere un nuovo attaccante o aspettare il ritorno del classe 2001. Sempre per quanto concerne il reparto offensivo, occhio alla situazioni legate a Zapata e Muriel.

Calciomercato Atalanta: il punto su Zapata e Muriel

La Roma non ha mai smesso di pensare a Zapata; l’attaccante colombiano è molto vicino alla Roma. I giallorossi, che hanno assolutamente bisogno di un centravanti visto l’infortunio di Abraham, potrebbero chiudere l’operazione Zapata (una trattativa mai interrotta) sui cinque milioni di euro. La società giallorossa è impegnata h24 in questa operazione di mercato per regalare a Mourinho il nuovo centravanti in modo da completare, in questo modo, il reparto offensivo dei giallorossi.

Sono diverse le squadre che cercano un centravanti e, tra queste, troviamo il Monza che ha dimostrato (nella partita di San Siro vinta dall’Inter per due a zero) di dover rinforzare il reparto offensivo; al club piace Muriel qualora dovesse essere ceduto Petagna. Sul centravanti ci sono Genoa e Cagliari che hanno bisogno di un attaccante per aumentare le speranze salvezza. Alla fine del mercato mancano sempre meno giorni ma l’Atalanta vuole sfruttarli nel migliore dei modi per chiudere, sia in entrata che in uscita, le varie trattative. Grandi movimenti soprattutto in attacco dove il club si avvia ad una vera e propria rivoluzione.