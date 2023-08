Roma, Zapata più vicino: si tratta per il prestito con obbligo | CM.IT

Apertura da parte della ‘Dea’ per il trasferimento del centravanti colombiano in prestito alla Roma, ecco le cifre richieste per il riscatto

Duvan Zapata può diventare l’attaccante ‘visibile’ di José Mourinho. Dopo un’estate a dir poco travagliata nella ricerca di una punta e le battute social del mister, la Roma si sta avvicinando al colombiano, che ha già dato il suo sì ai giallorossi e attende la definizione dell’affare.

L’Atalanta, con gli acquisti di Scamacca ed El Bilal Touré, deve necessariamente lasciar partire l’ex Napoli e, rispetto ai giorni scorsi, c’è stata un’apertura importante. Secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.it‘, la Dea ha dato l’ok a impostare l’operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. È un passo avanti fondamentale, ma non definitivo: nelle prossime ore andrà trovato l’accordo su diversi dettagli e, soprattutto, sulla cifra del riscatto.

Zapata-Roma, si può fare: richiesta Atalanta da 10 milioni

I bergamaschi hanno iniziato la trattativa partendo da una richiesta (evidentemente trattabile) di 10 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo e i giallorossi dovranno trovare la quadra al ribasso, forti del sì del calciatore e di una situazione che va risolta quanto prima per il bene di tutte le parti in causa.

Rispetto ai giorni scorsi, dunque, si respira ottimismo intorno a un affare che farebbe tutti contenti, ma che non è ancora chiuso. Serve l’ultima intesa sulla cifra definitiva relativa al cartellino dell’attaccante, autore di 81 reti in 189 presenze con l’Atalanta.