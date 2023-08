DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di sabato 19 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di sabato 19 agosto 2023.

Oggi riparte la Serie A, ma molti club sono ancora in alto mare col mercato e devono completare le rispettive rose. La Juventus non molla la presa per Domenico Berardi, ma il Sassuolo ora fa muro. L’Inter continua ad essere alla ricerca di un rinforzo importante per Simone Inzaghi.

Anche nella Capitale sono ore frenetiche, ad un giorno dal primo calcio d’inizio José Mourinho non ha ancora a disposizione l’attaccante richiesto. Tutte le trattative del 19 agosto 2023.

Calciomercato, tutte le trattative e le news di venerdì 18 agosto.

09:45 Barcellona, sprint finale per Cancelo Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona si prepara al rilancio definitivo per Joao Cancelo: i catalani contano di riuscire a chiudere per l’esterno portoghese.

09:25 Carnevali blocca Berardi: "Non si muove, la Juve non ha rispettato i tempi" Giovanni Carnevali ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, chiudendo le porte all’affare Berardi-Juve: “Non andrà a Torino, avevamo indicato a Giuntoli una scadenza ben precisa (il 17 agosto), ma non è stata rispettata”