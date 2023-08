DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di venerdì 18 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di venerdì 18 agosto

L’Inter rilancia e torna in prima fila per Benjamin Pavard. È il difensore francese l’obiettivo numero uno dei nerazzurro per completare la difesa di Simone Inzaghi.

Il club nerazzurro nei prossimi giorni cercherà la quadra con il Bayern Monaco, provando a superare la concorrenza del Manchester United. La Juventus insiste invece per Berardi, obiettivo per l’attacco di Allegri: c’è ancora distanza però con il Sassuolo per il fantasista della Nazionale. Il Milan punta Broja e bussa in casa Juve per Kean, trovando però il muro dei bianconeri al prestito dell’attaccante.

Calciomercato, tutte le trattative e le news del 16 agosto

Tutte le trattative e le notizie in tempo reale di oggi, venerdì 18 agosto 2023.