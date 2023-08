Berardi-Juventus, incrocio a tre: cosa vogliono i bianconeri e il Sassuolo | CM.IT

La Juventus insegue il colpo Berardi, nella trattativa con il Sassuolo da contemperare interessi differenti dei due club

Ancora una volta, Domenico Berardi è entrato nei radar di mercato della Juventus. Obiettivo concreto, l’attaccante della Nazionale, per i bianconeri, ma per andare a dama con il Sassuolo occorreranno incastri particolari.

Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, Matias Soulé, che è stato accostato alla trattativa come possibile contropartita, non viene considerato al momento un obiettivo dai neroverdi emiliani per la disparità tra le valutazioni: la Juventus vorrebbe monetizzare dalla cessione dell’argentino una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro, come da anticipazioni di Calciomercato.it. Come sappiamo, Soulé è molto apprezzato da Allegri, ma la ragion di stato avrà alla fine la meglio. Non è tutto: il Sassuolo, a propria volta, vuole un incasso consistente dalla cessione del suo uomo simbolo e ne valuta il cartellino sui 30 milioni di euro, una cifra che lo stesso Berardi riterrebbe piuttosto elevata.

Una richiesta, questa, al momento distante dalla cifra che la Juventus intenderebbe mettere sul piatto, che sarebbe di 20 milioni di euro più bonus. Al momento, l’inserimento di contropartite nell’affare, specialmente di giovani dalla valutazione alta, è da escludere. Ma in un secondo momento, vista quella che sembra essere la volontà del giocatore di andare a Torino e l’intesa tra la Juventus e il calabrese, il Sassuolo potrebbe accettare qualche profilo di giovani bianconeri dalla valutazione non particolarmente elevata.